Lo studio Valentini al top: è tra i migliori 100 in Italia

Lo studio Valentini di Recanati si riconferma per il secondo anno consecutivo tra i cento migliori studi di commercialisti e consulenti del lavoro in Italia e ottiene da Forbes, Euroconference e Team System (a Villa Erba di Cernobbio), il riconoscimento nella categoria "Valore economico e sviluppo di business", ovvero tra gli studi che hanno creato maggiore valore economico e sviluppo del business per i propri clienti accompagnandoli nel loro percorso di crescita. "Se lo scorso anno siamo rimasti sorpresi da questo riconoscimento ottenuto da Forbes, negli ultimi 12 mesi abbiamo lavorato duramente per questa riconferma – spiega Tommaso Valentini, fondatore dello studio –. Malgrado le attuali sfide del panorama economico siano sempre più difficili, il nostro team di lavoro ha sempre puntato al massimo dell’eccellenza: i nuovi clienti, che arrivano da noi, pretendono di essere guidati da una Ferrari, non possiamo deludere le aspettative di nessuno, dal piccolo artigiano alle grandi industrie. Ed è per questo che mi sento di dover ringraziare i collaboratori e tutti coloro che collaborano con lo studio per dare sempre il massimo, sacrificando a volte la vita privata, a vantaggio della qualità e della professionalità lavorativa". La vocazione dello studio Valentini, però, rimane la stessa nonostante i risultati raggiunti: supportare il cliente a 360° nel suo percorso di crescita professionale, aiutandolo nei processi di espansione nazionale ed internazionale, dal controllo di gestione passando per la finanza agevolata e la consulenza legale per arrivare alla consulenza strategica su scala internazionale. "Anche per quanto riguarda la consulenza del lavoro, nell’ultimo anno abbiamo fatto numerosi passi in avanti: siamo in procinto di ottenere la qualifica di ente in grado di certificare la parità di genere, nonché le competenze professionali del singolo. Abbiamo realizzato numerosi piani di welfare aziendale e ci siamo affiancati all’imprenditore come un vero e proprio staff hr" dichiara soddisfatto Sebastiano Valentini, responsabile dell’area di consulenza del lavoro dello studio Valentini.