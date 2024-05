"Lo zoo di 105" fa ballare la Rocca Borgesca

Un venerdì tutto da ballare con "Lo zoo di 105" per festeggiare l’arrivo dell’estate. Venerdì 21 giugno, infatti, dalle 23 fino a notte fonda i ragazzi de "Lo Zoo di 105", alias Paolo Noise, Wender, Fabio Alisei e Pippo Palmieri si esibiranno nei giardini della Rocca Borgesca con il "Party Rocc". Il divertimento, però, inizierà già dalle 18.30 con l’aperitivo in diretta con Multiradio, a seguire alle 21.30 il dj set anni ‘90 con dj Poldo, Phil e Biso Voice: a loro il compito di scaldare la serata fino al culmine con l’atteso arrivo dello Zoo di 105.

Un appuntamento da non perdere con ingresso gratuito, organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco di Camerino. "Abbiamo deciso di riportare al centro dell’estate cittadina i giardini della Rocca Borgesca - spiega il sindaco Roberto Lucarelli - attraverso la realizzazione di eventi che da anni mancavano e che ora è possibile realizzare grazie al completamento della nuova via di uscita dei giardini che permetterà di utilizzare in sicurezza questo spazio così caro alla città. Il "PartyRocc" sarà il primo di una serie di eventi che l’amministrazione comunale intende realizzare durante tutto il periodo estivo. Il ringraziamento va sicuramente ai ragazzi dello Zoo di 105 che renderanno la città di Camerino il 21 giugno un punto di riferimento a carattere nazionale per questa tipologia di eventi. Grazie anche agli altri artisti che renderanno il pomeriggio e la serata unici. Aspetto tutti nella nostra città per vivere insieme un momento dedicato al divertimento e alla musica e per iniziare insieme l’estate".