L’obbligo scatta 45 giorni dopo l’insediamento

Il regime delle spese elettorali per le elezioni comunali, disciplinato dall’articolo 78 della legge regionale (n. 19/2013), prevede che, entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentino un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute, distinte per tipologia, e dei finanziamenti, distinti in base alla provenienza (persona fisica, associazioni, persone giuridiche). La legge elenca quali spese rientrano tra la propaganda elettorale.

Il documento consuntivo va pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dove viene anche data notizia dell’eventuale mancata presentazione, eventualità che è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro. Spetta al Comune provvedere all’accertamento, alla notifica e all’irrogazione della sanzione e i relativi proventi. Inoltre, i partiti, movimenti politici e liste civiche che partecipano alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti devono inviare i rendiconti delle spese elettorali, comprensivi delle fonti di finanziamento, anche alla Corte dei Conti, che effettua i controlli previsti dalla legge.