"L’obiettivo è stimolare le menti dei giovani"

di Lorenzo Monachesi

"Riteniamo che "I campionati di giornalismo" siano una iniziativa capace di stimolare le giovani menti all’osservazione della realtà, al pensiero critico e alla scrittura, aiutandoli a creare quella "cassetta degli attrezzi" utile in tanti ambiti della loro crescita e spendibile anche in alcuni possibili futuri scenari lavorativi". È l’opinione di Giovanni Clementoni, amministratore delegato Clementoni Spa, che appoggia l’iniziativa promossa dal Carlino. "Da sempre – aggiunge – la nostra azienda si occupa di supportare i bambini nella crescita attraverso il gioco, con un lavoro quotidiano fatto di impegno, passione e creatività, ingredienti molto simili a quelli richiesti dalla professione giornalistica".

Clementoni, cosa vi spinge a sostenere questa iniziativa?

"Nell’anno in cui ricorrono i 60 anni della nascita dell’azienda non potevamo pensare ad un modo migliore per essere vicini ai più giovani, da sempre al centro del nostro lavoro e dei nostri interessi. Sostenere iniziative che supportano la crescita dei ragazzi è in linea con quanto la nostra azienda ha attuato fin dalle origini: supportare i più giovani con esperienze positive e coinvolgenti capaci di lasciare loro "qualcosa" di utile per il futuro".

In quale modo è possibile far sì che il gioco aiuti l’apprendimento?

"È la più naturale forma di espressione per ogni bambino. La grande intuizione di mio padre Mario è stata capire l’importanza del giocare nella crescita dei bambini, intuendo le potenzialità di un’attività che li predispone naturalmente all’apprendimento attraverso il piacere di fare qualcosa che li appassiona. Da allora, l’azienda ha sempre operato con grande coerenza nel proprio lavoro di ogni giorno, creando contenuti educativi che potessero essere inseriti nel giocattolo e "vestiti" di divertimento".

Come nasce un nuovo gioco e come si verifica che intercetti gli interessi di una vasta platea?

"Sono tanti gli aspetti, per noi è fondamentale partire dalla conoscenza del fruitore del gioco. È dall’analisi continua e attenta dei suoi bisogni che deriva il lavoro del team R&D costituito da oltre 60 giovani professionisti del giocattolo che si occupano, ogni giorno, di inventare, progettare e realizzare i nostri giochi. Al fine di approfondire la conoscenza del target e rendere il dialogo con famiglie e bambini continuo, abbiamo attivato un team che si occupa di creare momenti di confronto, discussione e test di prodotto in modo continuativo nel corso dell’anno. Un altro interlocutore importante è il mondo della scuola e quello degli insegnanti, una platea con la quale abbiamo creato rapporti solidi con oltre 100 scuole in Europa. Il nostro dialogo con il mondo esterno è arricchito pure dal confronto con le Start-up, le Università, i centri di ricerca, per recepire trend innovativi e farne dei cardini di sviluppo dei nostri giochi".