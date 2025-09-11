Lobo staccato al kebabbaro: a giudizio

All’alba si erano presentati in un locale che vende kebab chiedendo un panino. Ma quando il dipendente, che aveva già pulito tutto ed era pronto per chiudere il locale, si era rifiutato, lo avevano aggredito picchiandolo e uno dei due lo aveva morso a un orecchio, staccandogli il lobo. Per questo erano finiti sotto accusa, per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, Iheb Amor, tunisino di 30 anni residente a Giulianova, e Christian Danilo Triana Canas, colombiano di 27 anni residente a Osimo. Ieri in tribunale a Macerata, nell’udienza preliminare, il tunisino è stato rinviato a giudizio, mentre per l’altro è stato disposto il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

L’episodio era avvenuto il 19 luglio 2023. Erano circa le 5.30 del mattino quando i due sarebbero entrati da "Non solo kebab", sul lungomare centro, chiedendo da mangiare e da bere. Ma era finito il turno e il dipendente, un tunisino di 39 anni, si era rifiutato di preparare loro da mangiare. I due, però, non avrebbero preso bene la risposta dell’uomo e lo avrebbero aggredito, picchiandolo: il tunisino lo avrebbe morso all’orecchio. La ferita aveva provocato il distacco del pezzo inferiore dell’orecchio sinistro e, un paio di giorni dopo, i medici erano stati costretti a operare il 39enne per rimuovere il lobo auricolare. L’aggressione aveva provocato uno sfregio permanente del viso del tunisino. Ieri il ferito si è costituito parte civile, con l’avvocato Diego Perrone. Amor, difeso dall’avvocato Stefano Nascimbeni, è stato rinviato a giudizio dal giudice Daniela Bellesi, come chiesto dal pm Francesco Carusi; il processo si aprirà il 15 dicembre. Per il colombiano 27enne, difeso dall’avvocato Alessandro Pettinari ieri sostituito dal collega Luca Sartini, è stato disposto il non luogo a procedere: non aveva avuto alcun ruolo nell’aggressione.

