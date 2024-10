Locali alle associazioni, il caso in consiglio

L’uso degli spazi della palazzina studenti-anziani sarà discusso nel consiglio comunale del 5 novembre. L’interrogazione presentata da Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi, esponenti di Siamo Civitanova, chiede al sindaco chiarimenti sulle scelte che hanno aperto la struttura comunale a società private, a fronte di contratti di comodati d’uso, e l’argomento si intreccia con il fascicolo di inchiesta aperto dalla procura di Macerata sugli atti che la giunta Ciarapica ha votato nel 2022, per assegnare i locali dell’immobile comunale di via Mandela.

Davanti ai carabinieri sono comparsi gli amministratori che hanno votato le delibere, quelli che hanno dato parere contrario o che sono usciti dall’aula. Gli approfondimenti degli inquirenti iniziano dopo l’ottobre del 2022. Nel frattempo, tra aprile e settembre di quell’anno gli spazi vengono assegnati alla Acli di Fermo per realizzare un polo formativo, al Circolo Atlantico Adriatico che li chiede per discutere di geologia, e all’associazione Hadriaticum per progetti destinati a famiglie disagiate. Le delibere di appoggio a queste concessioni sono la numero 186 e la numero 187 del 28 aprile (Acli e Circolo Atlantico Adriatico), la numero 261 del 27 maggio (associazione Hadriaticum), infine la numero 431 del 23 settembre, con cui alla Acli di Fermo vengono assegnati ulteriori spazi della struttura, in comodato d’uso, per quattro anni e rinnovabile per altri quattro, su richiesta del presidente della sezione Caf Acli di Fermo, l’avvocato Gian Luigi Boschi, già legale difensore nei procedimenti penali a carico del presidente del consiglio comunale di Civitanova Fausto Troiani e nei procedimenti che vedono in giudizio il Comune di Civitanova.

L’atto dà il via libera alla concessione di due piani a fronte della disponibilità della Acli di Fermo a realizzare una mensa a servizio dei partecipanti ai corsi di formazione, e ad apportare anche migliorie all’immobile. Al voto la giunta si spacca, Francesco Caldaroni vota contro la proposta e Manola Gironacci – ai tempi assessore al turismo – decide di uscire dall’aula. Votano a favore il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Claudio Morresi, Giuseppe Cognigni e Roberta Belletti, assenti Ermanno Carassai e Barbara Capponi. La realizzazione della palazzina studenti-anziani di via Mandela è costata 5 milioni di euro e il Comune paga ogni anno una rata di leasing di 230 mila euro (fino al 2042).

Lorena Cellini