"Locali pieni, peccato non brindare in piazza"

di Barbara Palombi

"La città sarà piena di turisti e cittadini anche perché abbiamo ricevuto moltissime prenotazioni per quanto riguarda il cenone e sarà un peccato non fare nessuna manifestazione in piazza per Capodanno. Ma la situazione di incertezza scaturita dai rincari energetici degli ultimi tempi e dal post pandemia ci ha frenato sull’organizzazione del Capodanno in piazza". Aldo Zeppilli, titolare del bar Centrale, propone il suo pensiero sul mancato allestimento della serata all’aperto nel cuore della città per aspettare la mezzanotte e brindare al nuovo anno. "Da parte dell’amministrazione comunale e dell’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi, c’è piena collaborazione e disponibilità, è mancata una comunicazione sul da farsi per la sera di fine anno - prosegue Zeppilli -. Credo che l’aspetto più importante non sia tanto quello di focalizzarsi sulla mancata festa, ma guardare al 2023 con un rinnovato ottimismo, dopo due anni molto complicati. In calendario ci sono molti eventi già a partire da febbraio con il carnevale, per poi proseguire con gli aperitivi europei a maggio e le tante manifestazioni estive".

"Sicuramente sarà una grande perdita non poter festeggiare in piazza come da tradizione – spiega Francesca Bartolini della pasticceria Delizie – sia per le attività commerciali che per i cittadini perché mancherà un luogo in cui attendere tutti insieme la mezzanotte". "Si poteva evitare di non fare una festa cosi importante – continua Pierino Camertoni storico barista della pasticceria – noi gli altri anni chiudevamo all’ora di cena per poi riaprire verso le 23.30 fino alle 2 circa e abbiamo sempre lavorato molto in queste tre ore. Questo sarà il primo anno in cui resteremo chiusi, non c è motivo di riaprire se in piazza non c’è nessuna manifestazione. Siamo un po’ delusi da questa scelta perché la mezzanotte in piazza è sempre statoun appuntamento importante per la città".

"Questo è l’ottavo Capodanno che facciamo come Di Gusto – dice Marco Guzzini, titolare del ristorante – abbiamo sempre avuto un ottimo riscontro di presenze durante le festività natalizie e questo dimostra che la città risponde positivamente a tutto quello che si organizza. Quest’anno abbiamo scelto di non fare il classico cenone di fine anno ma solo il take away d’asporto. Vorrei dare uno stimolo alla mancata organizzazione di un evento di fine anno, bisogna lavorare maggiormente in sinergia, iniziando a programmare gli eventi e le manifestazioni durante le feste con largo anticipo perché il Capodanno in piazza è una tradizione e sarebbe stato giusto farlo. Penso alle attività che hanno organizzato i vari cenoni registrando il tutto esaurito, sarebbe stato bello avere una manifestazione in cui le persone potevano brindare e divertirsi e invece Macerata su questa festa non ha mai puntato molto e mi dispiace perché essendo un capoluogo di provincia ha bisogno di attrattive che la rendano un punto di riferimento. Dobbiamo renderla sempre più protagonista del territorio e per questo è importante lavorare tutti insieme, istituzioni e attività commerciali, con una tempestiva programmazione".