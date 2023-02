Locali sfitti più puliti e decorosi: chi sgarra, rischia di essere multato

Maggiore pulizia e decoro dei locali sfitti. Se nelle scorse settimane il provvedimento era stato annunciato, ora i proprietari dei locali dovranno provvedere a tenerli puliti, altrimenti fioccheranno le multe. E’ entrata in vigore oggi, infatti, l’ordinanza del sindaco Sandro Parcaroli per il mantenimento del decoro urbano. I proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e di servizio sfitti o non utilizzati di tutto il territorio comunale dovranno tenere pulite le saracinesche, eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all’interno degli immobili o nell’intercapedine tra le saracinesche e le vetrine; tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade ed eventualmente oscurare le vetrine e mantenere lo stato di decoro delle vetrine che devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, affissioni, avvisi anche se fatti da terzi con o senza scopo di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell’attività in altro luogo o dell’offerta in vendita o locazione dell’immobile, che dovranno comunque essere regolarmente autorizzati. Nell’ordinanza rientrano anche gli spazi esterni ai locali che dovranno essere puliti, così come dovranno essere eliminati o coperti adeguatamente eventuali cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi eo non conformi alle norme di sicurezza. Il provvedimento si è reso necessario perché "su tutto il territorio comunale si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che ledono il decoro urbano e la percezione di sicurezza urbana - si legge nell’ordinanza - e che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall’oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione commerciale, artigianale e di servizio di proprietà private, da tempo abbandonati nei quali non viene esercitata alcuna attività". Per chi non si adegua sono previste multe da 25 a 500 euro.