"Loculi esauriti e degrado al cimitero": scatta il sit in del Pd

Un sit-in di protesta andrà in scena, questa mattina, davanti al camposanto di Porto Potenza. E’ quanto ha organizzato il circolo locale del Partito democratico, a seguito delle polemiche che c’erano state di recente per lo stato in cui versano i due cimiteri comunali. "Alle ore 10.45, tutti i cittadini che hanno a cuore questa comunità sono invitati a un pacifico e rispettoso sit in di protesta davanti al cimitero di Porto Potenza – scrivono i dem in un comunicato stampa –. Da oltre due anni una situazione di emergenza sta sfociando nel ridicolo, tra motivazioni assurde per giustificare i ritardi e provocatorie accuse di sciacallaggio nei confronti di chi denuncia questa situazione inaccettabile: loculi ancora una volta esauriti e utilizzo disperato dei locali della chiesa, stato di manutenzione da quarto mondo, strategie per il futuro inesistenti". Va ricordato che proprio nell’ultima settimana si era riacceso il dibattito cittadino sulla situazione del cimitero portopotentino. Da un lato, il sindaco Noemi Tartabini aveva fatto sapere che verso fine mese saranno realizzati 70 nuovi loculi in vetroresina, che poi verranno installati nell’ex chiesetta (per un costo complessivo di 110mila euro). Ma ciò aveva provocato la rabbia dei dem, i quali avevano definito tale intervento come "l’ennesimo schiaffo a Porto Potenza", nonché "un provvedimento che racconta la disperazione di una giunta, consapevole di essere ormai alla fine del suo fallimentare percorso". Dal canto suo il sindaco Tartabini aveva prontamente ribattuto, sostenendo che il Pd starebbe compiendo "un vero e proprio sciacallaggio politico sulla questione cimiteri".