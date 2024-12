L’odissea per le visite oculistiche: "Costretti a portare i bimbi dai privati"

"Prenotare una visita oculistica per i nostri due bambini sta diventando un’impresa. Alla fine anche noi saremo costretti a rivolgerci alla sanità privata". Quella che racconta una coppia maceratese (che chiede di riportare solo le iniziali – B. M. e F. G. – a tutela dei piccoli), è una delle tante e sempre più frequenti storie di sanità pubblica che viene di fatto negata ai cittadini marchigiani. A rendere più spiacevole la vicenda, però, c’è il fatto che in questo caso sono coinvolti due bambini, di sei e dieci anni. "Mesi fa – racconta questa famiglia, che vive nel capoluogo – i nostri bambini si sono sottoposti a una visita ortottica, al termine della quale la dottoressa ci ha detto che entrambi i nostri figli hanno problemi di daltonismo, consigliandoci una visita oculistica. Così abbiamo chiesto al pediatra l’impegnativa per fare la prenotazione". Fin qui tutto bene, con la ricetta con priorità "Programmabile" fatta a ottobre. I problemi sono iniziati una volta che si è trattato di prenotare. "Non che ci fossimo illusi – spiega la coppia –, sappiamo benissimo come vanno le cose e avevamo messo in conto di dover aspettare a lungo e, con ogni probabilità, di doverci rivolgere alla sanità privata. Sta di fatto che al Cup ci hanno risposto che non c’era la possibilità di fare visite e che ci avrebbero ricontattati. In alternativa saremmo potuti andare in ospedale a verificare direttamente allo sportello. Ebbene, dopo due mesi, non solo nessuno ci ha richiamati, ma allo sportello ci hanno confermato che non ci sono possibilità di fare la visita in provincia di Macerata. Sull’app, invece, le uniche disponibilità erano a Senigallia, Ancona e Castelfidardo, con pochissime date a partire da aprile, sei mesi dopo aver fatto la ricetta. Nei prossimi giorni – conclude la coppia con rassegnazione – prenderemo un appuntamento con un oculista privato".