Loeppky e Balaso senza rivali. Gargiulo preciso, ma incide poco

Chinenyeze 6,5: diciamo che i centrali trentini si sono fatti maggiormente apprezzare, per "Babar" invece 9 punti col 50% in attacco, 4 errori su 9 battute, bene a muro con 3 block, il migliore della Lube.

Gargiulo 6: era in ballottaggio con Podrascanin visto che il "Potke" ultimamente ha reso meno e ha avuto la maglia da titolare. Sempre preciso al servizio, ha però inciso poco. Per il centrale 6 punti col 50%.

Loeppky 8: domenica era stato ottimo contro Perugia, così Medei lo ha rimesso in sestetto e lo schiacciatore l’ha ripagato con 18 punti, top scorer assieme a Lagumdzjia. Attacca col 49%, non fa ace. Al di là dei numeri, in alcuni momenti del match è trascinante, ispira la rimonta nel primo set, decide il secondo. E poi riceve benissimo, 70%.

Boninfante 7: mezzo punto in meno perchè quella giocata di seconda nel tie-break, dopo non averla mai fatta, ha rischiato di far perdere la Lube. Fortuna che Lavia poi ha sparacchiato fuori. Il baby regista, a soli 20 anni, conduce la squadra alla prima finale, mica male eh? Ancora una volta distribuisce 2 ace e aiuta con tuffi in difesa.

Lagumdzija 7,5: termina col 53% senza prendersi nemmeno un muro su 30 schiacciate, super nel terzo set. Mezzo punto in più perchè l’opposto è una minaccia costante col servizio, termina con 2 ace e solo uno sbaglio su 26 tentativi.

Bottolo 7: meno esaltante e più discontinuo rispetto a domenica ma comunque altra prova gagliarda. Conclude con 16 punti, il 52% d’attacco, 2 muri. Il meno nel voto è per i troppi errori in battuta, 6 su 18 e per le imprecisioni nel tie-break.

Balaso 8: già nel secondo parziale fa eccelse difese ma nel 5° stupisce pure noi che lo vediamo da anni. Due salvataggi di fila sull’11-9 mandano definitivamente in tilt una Trento oggi schizofrenica e riscrivono la storia della semifinale. Mostruoso.

Poriya 7: avevamo già lodato in passato le qualità in battuta del 2004, ma a Bologna si è superato. Entra sul 12-11 e fa due ace di fila. Orduna, Nikolov, Dirlic, Podrascanin ng.

Andrea Scoppa