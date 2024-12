Loeppky è tornato, sorpresa Tenorio. Nikolov sottotono

Gargiulo 7: anche ieri c’era lui e non Podrascanin. Il centrale realizza 12 punti scatenandosi in battuta nel quarto set. Infatti in attacco era stato normalissimo, 50%, ma lo premiamo per i 4 ace "affilati". Fa 2 muri.

Loeppky 7,5: era l’osservato speciale dopo le brutte prove in Brasile. Lo schiacciatore è tornato lui, attento in ricezione e pericoloso in battuta. Nel quarto set ha preso fuoco con 5 ace e 6 sono stati quelli totali che hanno contribuito a infiocchettare una performance da 23 punti (64%), top scorer Lube. Domenica il test sarà molto più probante.

Boninfante 6: titolare nei primi due set, quelli decisivi, poi un ingresso nel terzo e infine a riposo.

Nikolov 6-: idem come sopra per quanto riguarda la presenza in campo, ma Alex non ha entusiasmato. Otto punti col 44%, 2 schiacciate out su 8 attacchi e nessun ace.

Lagumdzija 6,5: in una sfida che ha visto molti big a riposo o quasi, l’opposto non esce. Finisce con 12 punti, il 52% d’attacco e 3 muri presi, più di tutti.

Davi Tenorio 7: la sorpresa. Viene messo nello starting six e risponde sfoderando una discreta serata. Termina con 8 punti, il 60%, 2 ace e ben 3 muri: la metà dei block di squadra sono suoi.

Balaso 6: dentro finché è partita vera, poi un po’ di meritata visione dei compagni da fuori campo...

Orduna 6: sostituisce Boninfante dal terzo set, anche se già era entrato in precedenza. Il veterano argentino fa il suo.

Bisotto 6-: subentra a Balaso e diciamo che gioca come un diesel, cioè non debutta nel modo giusto, anzi. La fuga del Topola nel terzo set è anche a causa di qualche sua sbavatura in ricezione. Poi meglio.

Poriya 6-: spazio anche per il giovane iraniano, titolare negli ultimi due parziali. Piazza 7 punti però attaccando male, 38%. Anche in ricezione non è sempre attentissimo.

Andrea Scoppa