Loeppky tra Lube e famiglia: "Terza bimba in arrivo"

Il Mondiale dell’Italia e quindi di Balaso, Bottolo e Gargiulo è iniziato nel verso giusto, liquidando nel gruppo F la oggettivamente debole Algeria con un agevole 3-0. È partito bene anche per il Canada che ha superato nel girone G un’altra formazione del nord Africa come la Libia, 3-1 il finale. Un Canada che sta giocando la rassegna iridata nelle Filippine senza uno dei suoi schiacciatori migliori: Eric Loeppky. Assenza illustre che è diventata prezioso valore aggiunto nel ritiro pre-campionato della Lube. Il giocatore classe 1998 ha rinunciato alla convocazione per motivi familiari, un bellissimo motivo in questo caso… "È un momento davvero particolare della mia vita – esordisce – e voglio restare al fianco della mia famiglia, perché in arrivo c’è la mia terza bambina. Siamo in fibrillazione molto entusiasti anche perché è questione di giorni per il parto. Tengo molto al Canada e al Mondiale, ma questo era il momento di prendermi una pausa e di vivere l’attesa con la mia dolce metà".

Quest’estate è rimasto in forma prendendo parte al campionato americano di beach volley. "Sì, mi è servito per non scendere di tono e farmi trovare più che pronto per questa stagione. Mi sono dato da fare sulla sabbia e ora sento i benefici".

Quali sono le sue impressioni su questo nuovo gruppo agli ordini di coach Medei? "L’ossatura è inalterata e nel complesso il gruppo è simile al precedente, molto forte. Anche gli innesti sono tutti validi, da vicino ho già visto all’opera Duflos-Rossi. Penso che in estate sia stato fatto un grande lavoro. Sono entusiasta in vista della stagione".

Ecco, in vista della nuova stagione, la sua seconda a Civitanova, quali sono gli obiettivi personali? "Siamo reduci da un’ottima annata che ci ha portato a disputare tutte le finali vincendo la Coppa Italia. Dobbiamo ripartire come squadra da questa eredità. Personalmente non vedo l’ora di diventare papà per la terza volta. Intendo continuare a dare il massimo in biancorosso e vedere ciò che accadrà". Intanto questa sarà la settimana del primo test pre SuperLega per la nuova Lube. Mercoledì alle 17 all’Eurosuole Forum i vicecampioni d’Italia inaugureranno le amichevoli con una partita sempre speciale, cioè contro la Sir Susa Scai Perugia (nuova denominazione) campione d’Europa. Ingresso libero. Per gli umbri sarà il secondo allenamento congiunto pre-campionato dopo quello di sabato in casa contro Cisterna, per la cronaca terminato 3-0.