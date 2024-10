Loeppky uomo del match, il Potke una garanzia

Chinenyeze 7. Per il centrale francese una prova abbastanza convincente, condita da quattro punti in attacco (50 per cento) e uno a muro. Si è fatto trovare pronto nei momenti che contavano.

Loeppky 8. Bene in attacco (59%), tre punti a muro e uno al servizio, con 56 per cento di "positive" in ricezione. Il "martello" canadese disputa una buona gara.

Balaso 7,5. Il libero biancorosso si conferma una sicurezza, anche se non ha dovuto fare gli straordinari contro la formazione laziale. Le sue percentuali sono 50 per cento di perfette e 69 per cento di positive.

Boninfante 7,5. Ci teneva a far bene e in un paio di occasioni ha pure "strafatto", ma sul suo tabellino ci sono 3 punti all’attivo che confermano la sua buona gestione della partita.

Khanzadeh 7. C’è gloria anche per lui: coach Medei o chiama in causa in un paio di occasioni per sfruttare la sua battuta e lui lo ripaga con un ace.

Nikolov 8. Merita un voto alto se non altro per il ritorno in campo in gran stile. Uno spezzone di gara convincente per lo schiacciatore bulgaro.

Lugumdzija 8. Mette a segno il suo millecinquecentesimo punto in regular season e piovono per lui gli applausi degli oltre duemila spettatori dell’Eurosuole Forum. Con 13 palloni messi a terra è il secondo miglior realizzatore della serata.

Podrascanin 8. Primo muro al palasport civitanovese, dopo il suo ritorno. Una soddisfazione in più per l’esperto Potke, "figliol prodigo" del popolo biancorosso, che interpreta positivamente il match fin dall’inizio, senza farsi tradire dall’emozione.

Bottolo 7. Gioca la prima parte dell’incontro e lo fa con un buon avvio, anche se poi le percentuali scendono (20 per cento in attacco, 33 per cento in ricezione). Lascia quindi spazio a Nikolov.

Gargiulo ng. Entra in un paio di frangenti nel secondo e nel terzo set, soprattutto per alzare il muro, ma è troppo poco per un voto.

m. g.