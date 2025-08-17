L’offerta di Unimc. Governance e servizi. Due nuovi corsi

Il dipartimento di Giurisprudenza apre due corsi: Governance dell’amministrazione pubblica e delle organizzazioni complesse e Politiche e programmazione dei servizi alla persona. Per il nuovo anno accademico Unimc amplia quindi la propria offerta di lauree magistrali professionalizzanti erogati in modalità mista, parte online e parte in aula, pensati anche per chi lavora o vive lontano. I percorsi si inquadrano in un’evoluzione coerente con la vocazione del dipartimento, cuore storico dell’ateneo. "L’innovazione per noi non è solo tecnologica, ma anche culturale – afferma la direttrice Claudia Cesari –, stiamo declinando l’offerta didattica a partire dai cambiamenti della società, con l’obiettivo di formare giuristi completi e flessibili, capaci di muoversi in molteplici contesti, anche oltre i confini nazionali". Al centro dell’offerta c’è il corso magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che affianca alla formazione tradizionale percorsi tematici per guidare lo studente nella costruzione di un profilo professionale personalizzato e offre la possibilità di accedere al doppio titolo con l’università di Orléans per conseguire la laurea francese accanto a quella italiana. Tra i percorsi più innovativi c’è il "Cielip", cioè il Comparative, International and European Law and Innovation Program, che integra insegnamenti in italiano e inglese sviluppando competenze in diritto comparato e internazionale. Accanto al percorso classico da giurista forense per le figure di avvocato, magistrato e notaio, il dipartimento propone indirizzi dedicati al diritto d’impresa, alla pubblica amministrazione, all’innovazione e alla sostenibilità, con laboratori che simulano situazioni reali e favoriscono competenze operative. L’offerta post lauream comprende la scuola di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, corsi di formazione in compliance aziendale, diritto dello sport, con attenzione al ruolo del direttore sportivo, aggiornamento e formazione per la pubblica amministrazione.