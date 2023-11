Loggia del Grano: Sciarra lunedì al taglio del nastro

Sarà la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, a tagliare il nastro lunedì della rinnovata Loggia del Grano, sede del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali di Unimc. Alle 11, dopo la visita della presidente in rettorato, è previsto il taglio del nastro, seguito alle 12 dalla lectio magistralis. In tutto sono tre gli edifici storici recentemente rinnovati dall’ateneo: oltre alla Loggia del Grano, sono, infatti, riaperti alle lezioni la palazzina Tucci del Dipartimento di Studi umanistici in corso Cavour e l’ex seminario in piazza Strambi del Dipartimento di Economia. Capolavoro di Agostino Benedettelli che, nel 1841, la edificò come "Borsa" per il commercio del grano e della seta, il palazzo in via Don Minzoni è stato interessato da interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa in sicurezza antincendio e riqualificazione architettonica. "La conclusione di questi lavori - sottolinea il rettore John McCourt – ci ha consentito di restituire alla fruizione pubblica edifici più sicuri e sostenibili, pienamente accessibili, oltreché dotati di tutti le tecnologie necessarie per una moderna ed efficace erogazione dei servizi universitari. La presenza della presidente Sciarra ci onora e dà rilievo a tutti gli sforzi che l’Ateneo sta compiendo per costruire un ambiente universitario dove gli studenti possano davvero trovare i propri tempi e spazi di crescita personale". Per agevolare la riapertura della Loggia, sono previste anche modifiche alla viabilità. Dalle 9 alle 15, divieto di sosta con rimozione coatta in via Don Minzoni da via Zara a piazza della Libertà e il divieto di transito, dalle 11 alle 14, in via Don Minzoni.