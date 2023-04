L’olio di Capaci donato dal questore aggiunto al Crisma del Giovedì Santo

Il questore di Macerata, Vincenzo Trombadore, ha donato al vescovo Nazzareno Marconi un’ampolla contenente l’olio ricavato dagli ulivi piantati nel ’Giardino della memoria’ di Capaci, in Sicilia, nei pressi dell’autostrada A29 dove il 23 maggio 1992 furono uccisi i magistrati Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo con gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Nel “Giardino della memoria” ogni olivo è dedicato a una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa. Monsignor Marconi ha ricordato che questo olio andrà ad aggiungersi all’olio del Crisma che sarà benedetto in Cattedrale nella messa del mattino del Giovedì Santo.