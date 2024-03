Lollobrigida in visita alla Merloni per la nuova linea produttiva

Il ministro Francesco Lollobrigida (nella foto), il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli sabato 16 marzo saranno ospiti d’eccezione all’inaugurazione della nuova linea produttiva e della mostra fotografica su Enrico Mattei che si terrà nello stabilimento Antonio Merloni di Matelica in via Merloni.

La cerimonia, che avrà inizio alle 10, corona anni di lavoro e di impegno per la rinascita dello stabilimento, fondato nel 1954 da Aristide Merloni per interessamento di Enrico Mattei ed il primo dedicato alla produzione di bombole per gpl, offrendo negli anni lavoro a centinaia di matelicesi. Infatti la produzione nei decenni andò crescendo e arricchendosi di nuove commesse. Lo stabilimento, dopo alterne vicende e passaggi di proprietà, nel 2016 fu colpito dal sisma, subendo gravi danni strutturali, che hanno messo in seria discussione la sopravvivenza degli impianti, finché la nuova proprietà, con l’aiuto del commissario per la ricostruzione e della giunta regionale, è riuscita a rinnovare lo stabilimento.

m. p.