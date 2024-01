L’omaggio a Italo Calvino parte dagli spartiti

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, sabato si terrà a Camerino una manifestazione all’auditorium “F. Corelli“, organizzato dall’associazione “Adesso Musica“, con il contributo del consiglio regionale delle Marche e del Comune. La giornata prevede in mattinata una lezione concerto per gli studenti dei licei, a cura del Liceo “Costanza Varano“ di Camerino con le docenti Angela Amici e Rita Coviello e il direttore musicale del Pentarte ensemble Albino Taggeo. Nel pomeriggio alle 17,30 il concerto con l’esecuzione integrale delle undici città, per cui undici compositori contemporanei hanno pensato altrettante melodie. L’esecuzione strumentale si avvale della collaborazione di quattro musicisti del Pentarte Ensemble: al violino Federico Galieni, al clarinetto Guido Arbonelli, al trombone Aldo Maria Taggeo e alle percussioni Fabrizio D’Antonio. A questi si affianca la voce di Maria Scorza che reciterà altrettanti testi di Calvino in sintonia con la musica. Musica e letteratura sono mezzi capaci di creare molteplici varianti di forme e nuovi paesaggi che non sempre sono come appaiono, ma cambiano impercettibilmente, come nella vita, in modo casuale e imprevedibile: un concerto per dare nuova vita a luoghi immaginari al di fuori del tempo.