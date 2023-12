L’omaggio a Lorenzo in dodici mesi

È stato presentato a Visso il calendario 2024 del Parco nazionale dei Monti Sibillini dal titolo "Sibillini: Variazioni di luce", dal presidente Andrea Spaterna, con il direttore Maria Laura Talame`, il comandante del reparto carabinieri Parco colonnello Silvano Sampaolesi, il sindaco Gian-Luigi Spiganti Maurizi. Presenti anche Michele Franchi, presidente della comunità del Parco, il vicepresidente del Parco Alessandro Gentilucci, guide e operatori economici del territorio. "Un ringraziamento particolare va all’Associazione fotografi naturalisti italiani (Afni) sezione Marche, che, come ogni anno, ci ha messo a disposizione questi scatti straordinari – ha esordito Spaterna –. A questo riguardo non posso non ricordare la prematura perdita di Lorenzo Lambertucci, che ho avuto il privilegio di conoscere; un ragazzo sempre disponibile, sorridente, appassionato in tutto quello che faceva, autore di tante bellissime foto che hanno impreziosito numerose edizioni del calendario del Parco, compresa quella che presentiamo oggi (ieri per chi legge, ndr)". Lorenzo è il papà caldarolese di 38 anni, grande appassionato di natura, montagna e fotografia, colpito improvvisamente da un malore il 7 dicembre. Il presidente Spaterna ha poi ricordato che sono iniziate le procedure per il recupero dei rifugi escursionistici del Parco, quali Colle Le Cese, Visso e Fiastra. "Realtà che, oltre alla loro capacità ricettiva, hanno sempre previsto una gestione ristorativa strettamente collegata alla promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali del luogo – ha aggiunto –. Il loro recupero assume un significato importante per consentire ai territori di riferimento di recuperare una dimensione socio-economica in grado di contribuire alla loro stessa sopravvivenza". "Ogni anno queste immagini ci fanno emozionare – ha detto il colonnello Sampaolesi, comandante – e la nostra sfida più grande è quella di preservare questi luoghi bellissimi. Si tratta di un lavoro difficile per la carenza di personale, ma svolgiamo il nostro lavoro con passione". Da diversi anni prosegue la collaborazione tra Afni e Parco. Saverio Barchiesi ha ricordato la mission dell’associazione, e il direttore Talamé ha esteso il ringraziamento ad Alessio Vallorani, che ha curato la grafica.

Lucia Gentili