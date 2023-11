L’omaggio a Mario Garbuglia. La figlia: felice di questo successo

Omaggio, sentito e apprezzato dalla gente di Civitanova, al grande concittadino scenografo Mario Garbuglia (1927-2010), che ha lavorato con il raffinato ed esigente Luchino Visconti, regista de "Il Gattopardo", recentemente restaurato e trasmesso in tv. La tre giorni del "Mario Garbuglia Fontespina Festival" ha raggiunto tutti gli obiettivi, ricordando l’artista nel luogo natìo che ha sempre "mitizzato", alla presenza della figlia Daniela, che da ragazza è stata spesso accanto al papà nei luoghi del set.

"Sono particolarmente felice – ha detto Daniela Garbuglia – perché nel giro di poco tempo si sono messe in moto a Civitanova energie molteplici, che hanno riportato il nome di mio padre sulle pagine dei giornali, al centro di un convegno di studio al Teatro Cecchetti, alla realizzazione di un murales di Wedo Goas, sul lato sud del Centro sportivo Fontespina, dalla cui sala grande, dove è stata organizzata la mostra di dipinti che ho portato da Roma e dei manifesti dei film della collezione di Paolo Marinozzi, fondatore del Museo del Cinema di Montecosaro – si ammira magnificamente di giorno come di notte. Non mi sembra vero. Un magnifico abbraccio – dopo la forzata pandemia – di papà e mio con Fontespina e la sua gente, accomunata da una forte identità che è stata rinverdita con la rievocazione in sede e sulla spiaggia della leggenda del Pirata Caronte e del tesoro nascosto nell’arenile. Da bambini papà ci raccontava dei misteri della casa dei nonni, qui sulle rive dell’Adriatico, tra le rose e le spine della Fonte, alla quale le famiglie attingevano l’acqua quando non c’era ancora l’acquedotto. Papà è stato un costruttore di sogni, la cui visione onirica e pittorica era piena di speranza, perché questo è stato il suo esuberante approccio alla vita".

Sull’epopea dei pirati hanno parlato Enrico Tassetti e Giacomo Recchioni. Tra i presenti anche Mauro Mazziero, coordinatore di "Scenaria". Gli organizzatori Cea (Angelo Broccolo e Siria Carella), Gruppo sportivo (Miandro, Rogani, Paolucci) e Museo del Cinema (Marinozzi) hanno fatto davvero centro nei locali sopra il Caffè Servidei, in via Saragat.

