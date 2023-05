L’omaggio a Michele Gironella Un campo sportivo nel suo nome

Il campo sportivo di Villa Potenza sarà intitolato a Michele Gironella, il maceratese morto ad appena 25 anni il 17 agosto dell’anno scorso, durante una vacanza in Perù. Lo ha deciso ieri la giunta comunale. Gironella, grande appassionato di calcio, aveva vestito le maglie di Abbadiense e Palombese e proprio nel campo di Villa Potenza, dove a ottobre fu celebrato il suo funerale, avrebbe dovuto giocare nella stagione 20222023 con la società Helvia Recina Calcio. Il 25enne maceratese venne ucciso da un malore improvviso, mentre si trovava in viaggio con la fidanzata.

"Ringraziamo il consigliere Alessandro Bini per aver proposto l’ordine del giorno di intitolazione, su richiesta della società sportiva Helvia Recina Calcio, e tutto il consiglio comunale per averla votata all’unanimità – ha commentato l’assessore Paolo Renna –. Un ringraziamento particolare al prefetto Flavio Ferdani che ha concesso la deroga dato che la normativa prevede il divieto di intitolazioni a persone decedute da meno di dieci anni. Abbiamo voluto dedicare un luogo pubblico a Michele Gironella, in accordo con la sua famiglia – conclude Renna – , per ricordare la sua memoria, il suo animo solare e sempre disponibile verso gli altri e il suo legame con la comunità maceratese".

re. ma.