L’omaggio a Trillini e Nuccelli: "Un palcoscenico mondiale"

Un interminabile applauso ha aperto l’incontro organizzato dal Comune con la Polisportiva Cingoli per festeggiare Riccardo Trillini e Matteo Nuccelli, cingolani veraci, rispettivamente commissario tecnico e massofisioterapista della Nazionale di pallamano che, qualificatasi per i Mondiali dopo 28 anni e per la prima volta con un allenatore italiano, in Danimarca si è classificata tra le prime sedici rappresentative, ammirata per la novità del gioco e le prestazioni.

Festa dello sport nella gremita sala Verdi, ma soprattutto dell’entusiasmante cingolanità in tutte le sue componenti socio-operative. Il giornalista Giacomo Grasselli ha sintetizzato la carriera di Trillini e Nuccelli, il sindaco Michele Vittori ha evidenziato "la fantastica impresa realizzata dalla Nazionale con cui Trillini e Nuccelli hanno portato Cingoli nel mondo".

Significativa la sottolineatura di Jacopo Coloccioni, assessore allo sport e regista dell’iniziativa: "Trillini e Nuccelli hanno dimostrato che, con impegno e professionalità, da Cingoli si possono raggiungere palcoscenici mondiali". Filippo Saltamartini, portando il saluto della Regione di cui è vice presidente, ha rilevato che "Trillini ha propiziato la crescita della pallamano, coniugando l’agonismo con la formazione".

Soddisfatti e orgogliosi Massimiliano Giulioni, presidente della Polisportiva Cingoli, e il dirigente Mirco Mazzieri, memoria storica dell’handball. Il sindaco Vittori ha consegnato ai due festeggiati una targa, così come la Polisportiva Cingoli.