L’omaggio ai caduti con una corona d’alloro: "Ricordiamo il sacrificio di tanti giovani"

Sabato 4 novembre, giorno in cui si commemorano i caduti di tutte le guerre, il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti e l’assessore Teresa Minnucci hanno onorato la memoria dei militari apponendo una corona di alloro ai monumenti del centro storico, in piazza Vittorio Emanuele II e in piazza XXIV Maggio. È seguita una veloce ma sentita cerimonia alla presenza delle forze dell’ordine, carabinieri, agenti di polizia locale, volontari di protezione civile e la benedizione del parroco don Leonardo. "Sono momenti sempre toccanti, considerando quante giovani vite si sono sacrificate per ottenere la libertà che oggi abbiamo", ha detto il primo cittadino.