L’omaggio al maestro. Cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli: "Talento e generosità"

Cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli per consolidare il legame tra il tenore toscano e Macerata. "Accolgo con gioia tale alto riconoscimento che mi onora e che idealmente condivido con l’intero team della fondazione che porta il mio nome – ha dichiarato il maestro Bocelli –. Grato e commosso per le pregnanti motivazioni espresse nella mozione d’assegnazione, desidero sottolineare il forte legame che io e mia moglie percepiamo con la vostra regione, con la vostra provincia e la vostra città in particolare. Macerata, luogo d’arte e di cultura, centro dalle importanti tradizioni musicali e sede di un festival cui lego tanti preziosi ricordi". Tra le motivazioni ci sono "l’inestimabile contributo offerto alla diffusione nel mondo della cultura e della musica italiana – spiegano dal Comune –; lo straordinario talento e le assolute qualità artistiche che Andrea Bocelli esprime e che ne hanno connotato il percorso umano e professionale e gli hanno consentito di ottenere riconoscimenti e premi ai più alti livelli internazionali e, infine, la generosa vicinanza che ha dimostrato alla città di Macerata, attraverso l’impegno della Fondazione che porta il suo nome, profuso con dedizione e professionalità, nella realizzazione del nuovo polo scolastico". La cerimonia di consegna della cittadinanza si terrà lunedì 23 settembre, in occasione dell’inaugurazione dell’hub educativo 0-11 che la Fondazione sta realizzando a Sforzacosta. L’intervento ha visto la ristrutturazione della scuola primaria "Natali" e del giardino circostante ed è stato realizzato in 150 giorni: si tratta del secondo step dell’ampio progetto iniziato lo scorso anno con la costruzione del polo per l’infanzia 0-6, inaugurato lo scorso 22 novembre.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre al maestro Bocelli, saranno presenti la moglie Veronica Berti e ai vertici ABF. La cerimonia di inaugurazione avrà inizio alle 18, negli spazi pubblici adiacenti la sede della nuova scuola in via Natali – Sforzacosta, e prevede un programma di intrattenimento e attività pensate per grandi e piccoli. Non mancheranno tanti ospiti amici della Fondazione che insieme ad autorità e donatori, condivideranno con la comunità questo traguardo. La cerimonia è aperta al pubblico ed è possibile registrarsi gratuitamente per accedere all’area dell’evento al seguente link biglietti inaugurazione Abf Hub Educativo 0-11 Sforzacosta – Eventbrite.