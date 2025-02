L’omaggio alle vittime delle Foibe

Manifestazione sentita e partecipata, ieri mattina, per il Giorno del Ricordo a Tolentino. Al parco Vittime delle Foibe, in viale Benadduci, è stata deposta una corona di alloro ed è intervenuto il sindaco Mauro Sclavi, oltre al sindaco e alla presidente del consiglio comunale dei ragazzi Giulia Semmoloni e Giulia Damiani. Presenti le forze dell’ordine, una rappresentanza di studenti delle scuole cittadine, delle associazioni combattentistiche e d’arma, del Comune, gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono intervenute anche due studentesse, a sottolineare l’importanza di questa giornata. Questa commemorazione ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. L’evento è stato promosso dal Comune in collaborazione con gli istituti comprensivi Lucatelli-Don Bosco, l’istituto d’istruzione superiore Filelfo e l’Ipsia Frau.