L’omaggio del Comune alla Nembo in attesa della cittadinanza onoraria

"È nostra intenzione dare il giusto riconoscimento alla Nembo perché finora, da parte della città di Macerata non c’è stato. Verrà conferita anche la cittadinanza onoraria, stiamo effettuando solo ulteriori approfondimenti". L’assessore alla sicurezza Paolo Renna spiega quali sono le iniziative che l’amministrazione vuole mettere in campo, a partire dal convegno di ieri mattina, per il 183º e 184° Reggimento paracadutisti "Nembo". Ovvero per quegli eroici militari che avevano collaborato alla Liberazione di Tolentino e Macerata. Un reggimento che divenne leggendario, di cui però fino adesso c’è stata traccia solo al monumento ai Caduti in località Passo del Bidollo, dove ogni anno si svolge la cerimonia per l’anniversario della battaglia di Sforzacosta, che vide appunto protagonisti i paracadutisti Nembo. Ieri mattina il Comune ha organizzato all’auditorium della biblioteca Mozzi-Borgetti un convegno con il generale di divisione della riserva Leonardo Prizzi, già comandante della Nembo, il quale, attraverso documenti originali e diari militari, ha ricostruito quei giorni concitati. Generale che nei mesi scorsi aveva evidenziato la mancanza di tracce di questa storia nel capoluogo di provincia e aveva scritto al sindaco Sandro Parcaroli affinché venisse ricordati i paracadutisti. Anche perché il prossimo 30 giugno ricorrono gli ottant’anni. "Un bellissimo incontro, senza polemiche, a cui hanno partecipato anche gli studenti del liceo scientifico Galilei, del liceo artistico Cantalamessa e del liceo classico Leopardi – prosegue Renna –, oltre alle associazioni combattentistiche e d’Arma. I ragazzi hanno ascoltato affascinati e con curiosità al racconto del generale. La volontà dell’amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria alla Nembo resta sempre valida. Abbiamo ritirato la determina in consiglio comunale in seguito all’emendamento del Pd di prevedere un riconoscimento anche per la banda Nicolò, dei partigiani. Non è una gara a chi entrò prima in città per la Liberazione. Entrambi devono avere il riconoscimento che meritano. Ma la Nembo non è stata mai citata e quest’anno ricorre anche l’ottantesimo anniversario".

Lucia Gentili