L’omaggio del questore a Pamela. Mastropietro

"Nelle Marche ho passato i momenti migliori della mia vita, qui mi sento a casa: grazie a Macerata". Nel suo discorso dal palco del Lauro Rossi, il questore Luigi Silipo ha voluto aggiungere una nota personale nel tracciare il bilancio dell’anno passato, accennando anche a tre ragazze: Sara, Desirée e Pamela. "Oggi (ieri, ndr) è il 172esimo compleanno della Polizia. Per me è il primo compleanno da questore, e il destino ha voluto che lo festeggiassi nella terra che amo. Le Marche infatti sono la terra che mi ha dato amore, amicizia. È un momento di felicità perciò che il destino mi abbia regalato di essere qui. Ringrazio i cittadini che mi fanno sentire a casa, ogni volta che li incontro e mi ringraziano o mi criticano". Il questore ha ricordato i numerosi incontri con le scuole. "Abbiamo parlato di violenza di genere, bullismo, dipendenze. Questo mi ha consentito anche di assolvere all’obbligo morale che mi sono imposto, ossia far vivere due ragazze che ho conosciuto troppo tardi, Sara Di Pietrantonio e Desirée Mariottini, sfortunate come sfortunata è stata Pamela Mastropietro, che voglio ricordare". Ha citato la serie di furti in centro a dicembre, "ma ricordo anche la dedizione con cui i poliziotti hanno posto rimedio alla situazione. Così come devo ricordare il poliziotto che per arrestare uno spacciatore ha messo a rischio la sua incolumità, e i colleghi che hanno salvato una persona su un cavalcavia. Quando una persona si rivolge a noi e riusciamo ad aiutarla, cambiamo il mondo di quella persona".