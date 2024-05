L’omaggio della città a Domizioli

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto salutare Carlo Valentino Domizioli che, nato a Tolentino il 14 febbraio 1953 ed emigrato prima in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti.

Domizioli, infatti, è tornato in questi giorni nella sua città d’origine per visitare i luoghi d’infanzia in occasione dei 50 anni di matrimonio. Con lui, infatti, è venuta anche la moglie Barbara Grace e ne hanno approfittato per fare una seconda "luna di miele".

A omaggiare Carlo, a nome di tutta la cittadinanza di Tolentino, è stato l’assessore Fabiano Gobbi (nella foto) che ha consegnato una pergamena ricordo in cui era scritto, tra l’altro, che "con commozione la Comunità tolentinate abbraccia un proprio figlio che non si è dimenticato delle sue origini e che conserva nel cuore Tolentino, sua città natale".

La coppia, ringraziando per l’accoglienza, ha promesso che tornerà pure l’anno prossimo assieme al resto della famiglia per far conoscere anche a figli e nipoti i luoghi in cui Carlo ha vissuto i suoi primi anni di vita.