L’omaggio dell’Accademia a Grazia Varisco

Grazia Varisco, milanese classe ‘37, vincitrice del premio Svoboda e attribuita del titolo di accademico onorario, avrà dedicata la personale "Esperienze d’arte in gioco" nello spazio della Gaba. L’Abam inaugura così il suo nuovo anno accademico. Il 23 aprile alle 10.30 all’auditorium della Mozzi Borgetti è prevista una cerimonia a cui seguirà, alle 12.30, l’inaugurazione della mostra. "Esperienze d’arte in gioco" è la cifra distintiva di un’artista come Grazia Varisco che considera il gioco come fondamento di cultura, mettendo in risalto tutta la vitalità di una ricerca continua e coerente, superando gli schemi di una convenzionale distanza tra opera e pubblico. L’esperienza sensoriale, infatti, il toccare l’opera, il farsi coinvolgere, rappresenta un linguaggio poetico perseguito con interesse, dal progetto, fino al risultato finale emozionante e lucido che l’artista, allieva di Achille Funi all’accademia di Brera, ci regala costantemente. La mostra descrive un percorso che si articola diacronicamente tra gli anni Sessanta e le più recenti sperimentazioni. La mostra, curata da Vittoria Coen, docente dell’Accademia di belle arti di Macerata e storica dell’arte, sarà accompagnata da una pubblicazione delle opere esposte.