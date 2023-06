L’omaggio di Musicultura a Battisti "Note per tornare indietro nel tempo"

di Lorenzo Monachesi

"Basta una nota e il pubblico inizia a cantare assieme a me “Il mio canto libero“, “I giardini di marzo“, “Mi ritorni in mente“ e potrei continuare". Gianmarco Carroccia, l’interprete più fedele e attendibile del repertorio battistiano, dà appuntamento alle 21.15 di oggi in piazza della Libertà per il live “Emozioni, omaggio a Lucio Battisti“ nella seconda giornata della settimana di Musicultura. "A Macerata – anticipa – faremo un viaggio cronologico da metà degli anni Sessanta fino all’album “Una giornata uggiosa“, alcuni pezzi saranno introdotti da aneddoti e da quanto appreso in anni di frequentazioni con Mogol".

Carroccia, qual è l’aneddoto che più l’ha colpita?

"Ognuno ha dato una sua interpretazione alla canzone “Il mio canto libero“, scritta dopo la separazione di Mogol dalla moglie e l’inizio di una sua nuova vita sentimentale".

È necessario promuovere iniziative per fare conoscere Battisti alle nuove generazioni?

"C’è il dovere di diffondere bellezza e nelle canzoni di Mogol-Battisti ce ne è in abbondanza".

Alcuni giovani non hanno mai conosciuto Battisti, qual è la loro reazione quando ascoltano i suoi brani?

"Molti le conoscono perché le hanno ascoltate grazie ai genitori, magari non si ricordano chi abbia cantato quei brani. Chi li sente per la prima volta ne viene rapito ed entra in un mondo straordinario".

Quali emozioni hanno riportato alla luce in chi, ascoltandola, ha amato quei pezzi?

"C’è chi si commuove perché collega un periodo della sua vita a quelle canzoni. La musica ha il potere di far tornare indietro nel tempo. Poi sono brani che trattano temi di vita quotidiani in cui è facile ritrovarsi".

Qual è la canzone più difficile da interpretare?

"Quelle dell’album “Una giornata uggiosa“ in cui ci sono parti molto con una forte estensione a differenza del disco precedente “Una donna per amico“ in cui vengono usati toni più bassi".

Cosa l’ha colpita di Battisti frequentando il suo mondo?

"Quanto una persona schiva e riservata sia stata capace di trasmettere forti emozioni a tutti. Pur rimanendo a lungo in disparte è riuscito attraverso i dischi ad arrivare a chiunque, oggi sarebbe impossibile considerando quanto siano indispensabili i live considerando che i dischi non si vendono più".

È possibile definire Mogol-Battisti i nostri Beatles?

"Hanno molto in comune: al primo impatto sono proposte immediate, capaci di essere memorizzate. Parlano di cose semplice, ma non banali. I testi di Mogol sono una spanna superiori per la profondità poetica".

Tra gli appuntamenti di oggi, da segnalare alle 18.45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi l’incontro con il filosofo, scrittore ed opinionista Stefano Zecchi condotto dal poeta Ennio Cavalli sui temi della sua ultima opera “In nome dell’amore, le molte forme di un sentimento antico e misterioso“. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.