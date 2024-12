L’ombra della criminalità organizzata: "Oltre 500 imprese a rischio, denunce per estorsione in crescita"

Sono 511 le imprese presenti in provincia di Macerata potenzialmente contigue o comunque "permeabili" a contesti di criminalità organizzata. Questo il numero che emerge da un’indagine condotta dall’Ufficio studi della Cgia sulla base dei dati in possesso dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia che, per legge, riceve ogni anno dagli intermediari finanziari centinaia di migliaia di segnalazioni di operazioni sospette.

Si aggiunga che l’Uif ha incrociato anche gli scambi informativi acquisiti dalla Direzione nazionale antimafia e dall’Autorità giudiziaria. "Grazie a questo mix di dati – spiega la Cgia – è stato possibile censire almeno 150mila imprese italiane che potrebbero essere potenzialmente controllate o collegate a vario titolo alle organizzazioni criminali di stampo mafioso". "È evidente che la certezza dell’infiltrazione può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di un’attività investigativa e giudiziaria", ma i numeri e le informazioni consentono di parlare di aziende "in odor di mafia", laddove con quest’ultimo termine si intendono "attività illegali ascrivibili a camorra, cosa nostra, ’ndrangheta, sacra corona unita, mafia nigeriana, organizzazioni criminali provenienti dall’Europa dell’est...). Le 511 imprese rilevate nella nostra provincia rappresentano una percentuale che oscilla tra l’1 e il 2% del totale, la stessa della provincia di Pesaro (502 imprese), di Ancona (573), Ascoli (311) e Fermo (281). Una situazione meno grave che in alcune realtà dove la percentuale sale anche al 7% del totale, ma peggiore rispetto a province dove non arriva neppure all’1%. In ogni caso, si tratta di un fenomeno su cui porre attenzione, tenuto conto del fatto che risulta anche supportato dal fatto che tra il 2013 e il 2023 c’è stato un aumento generalizzato delle denunce per estorsione. Nelle Marche sono passate da 167 a 220, 53 in più, un aumento del 31,7%: in testa la provincia di Pesaro, da 35 a 53 (+51,4%), seguita dalle province di Ancona, da 49 a 64, (+30,6%), Ascoli, da 21 a 27 (+28,6%), Macerata da 40 a 49 (+22,5%) e Fermo, da 22 a 26 (+18,2%).

"Tra le attività esercitate dalle consorterie malavitose – evidenzia la Cgia – le estorsioni sono quelle più remunerative e le vittime di questo reato sono, quasi esclusivamente, imprenditori. Non solo. Nei territori dove il numero di denunce all’Autorità giudiziaria per estorsione/racket – ma anche per reati ambientali, contraffazione, lavoro nero, caporalato... – è molto alto, la probabilità che vi sia una presenza radicata e diffusa di una o più organizzazioni di stampo mafioso è altrettanto elevata". Un’analisi che trova riscontro anche nel rapporto sulle ecomafie 2024 di Legambiente. Nella nostra provincia, per quanto riguarda i rifiuti sono stati rilevati 52 reati, con 39 persone denunciate e 10 operazioni di sequestro; rispetto al cosiddetto ciclo del cemento i reati sono stati 49 con 74 persone denunciate e 3 sequestri; 13 i reati contro gli animali, con tre persone denunciate e un sequestro; 12 i reati relativi agli incendi con 6 persone denunciate.