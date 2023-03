L’omicidio di Alika Niente rito abbreviato La vedova chiederà un milione di risarcimento

di Paola Pagnanelli

Niente rito abbreviato per Filippo Ferlazzo, il 32enne campano accusato di aver ucciso il venditore ambulante Alika Ogorchukwu. Il processo si terrà in corte d’assise il 5 aprile. La vedova e il figlio della vittima chiederanno un risarcimento di un milione di euro. Rito ordinario dunque, per ricostruire il violento episodio avvenuto il 29 luglio scorso in corso Umberto I a Civitanova. Quel giorno Ferlazzo era in centro con la fidanzata. La ragazza era stata avvicinata da Alika, nigeriano residente a San Severino: l’uomo le aveva chiesto un’elemosina, ma lei lo aveva ignorato. Ferlazzo invece avrebbe aggredito l’ambulante, buttandolo a terra e finendolo di pugni. Poco dopo, Ferlazzo era stato arrestato. Il 32enne ha un disturbo psichiatrico ed era dipendente dai cannabinoidi, era stato sottoposto a trattamenti sanitari e ricoveri in comunità; era stato dichiarato invalido al 100 per cento. Ma la perizia psichiatrica, firmata dal dottor Gianni Giuli, lo ha dichiarato capace di intendere e di volere.

Il sostituto procuratore Claudio Rastrelli ha chiesto il giudizio immediato in corte d’assise per omicidio volontario e rapina, e la prima udienza era stata fissata al 5 aprile. Il difensore, l’avvocato Roberta Bizzarri, ha però chiesto l’abbreviato: per l’omicidio volontario non è più ammesso l’abbreviato, ma per il preterintenzionale sì, e di questo secondo il difensore si tratterebbe. "L’autopsia – ha spiegato il legale nell’udienza fissata ieri a Macerata per esaminare l’istanza – dà una lettura contraddittoria indicando due cause della morte. Il decesso è stato causato solo dallo choc ipovolemico, dall’emorragia indotta dalla spaccatura della milza. I soccorsi sono arrivati in ritardo, e una emorragia interna non viene diagnosticata subito, così purtroppo Alika è morto. Ma Ferlazzo non voleva ucciderlo". Si sarebbe trattato di una reazione impulsiva e violenta, con conseguenze andate al di là di quanto voluto. Il giudice Domenico Potetti però ha ritenuto inammissibile l’istanza: per valutare come siano andati i fatti servirà il processo. Se però alla fine dovesse emergere che Ferlazzo non voleva la morte di Alika, grazie all’istanza di abbreviato fatta dal difensore l’imputato avrà diritto allo sconto di un terzo della pena. In tribunale era presente anche Ferlazzo, ora trasferito dal carcere di Montacuto a quello di Pesaro "per motivi di sicurezza e giustizia", ma l’uomo non ha fatto dichiarazioni in aula. Dunque, confermata la prima udienza in assise il 5 aprile.