L’omicidio di Cameyi senza risposta "Altro rinvio, ci sarà mai la sentenza?"

di Paola Pagnanelli

Ennesimo rinvio del processo per l’omicidio della 15enne Cameyi Mo sammet, e si fanno sempre più difficili le possibilità di riuscire a celebrare il processo sul delitto commesso 13 anni fa. L’imputato infatti – il suo ex fidanzato – è in Bangladesh.

A maggio del 2010 la ragazzina uscì da casa, ad Ancona, e sparì. Con le indagini, la procura di Ancona scoprì che era andata a Porto Recanati, dove aveva raggiunto il fidanzato, Monir Kazi, all’epoca ventenne e residente all’Hotel House. Da lì, purtroppo, non c’era più nessuna traccia della 15enne. Nonostante alcuni indizi, le indagini si arenarono: la scomparsa nel nulla di una ragazzina piena di vita e di futuro rimase un punto interrogativo senza risposta.

A marzo del 2018, per caso vicino al palazzone spuntarono fuori delle ossa, sepolte in un terreno, e dagli accertamenti con il Dna si accertò che erano di Cameyi. A quel punto, la procura di Macerata accusò Kazi di averla uccisa. Ma il ragazzo nel frattempo se ne era già andato. Da allora è iniziato uno stillicidio burocratico: prima è stato necessario rintracciare il ragazzo, poi si è cercato di notificargli le udienze del procedimento penale e gli atti del processo, da tradurre nella sua lingua. In un caso Kazi non era stato trovato, in un altro la notifica è arrivata troppo a ridosso dell’udienza, in un altro non c’era la prova del fatto che fosse stata fatta davvero all’imputato.

Ieri il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha chiesto di accertare se esista una convenzione tra Italia e Bangladesh, per facilitare gli scambi di informazioni giudiziarie e far sì che ci sia la prova che l’imputato è a conoscenza del procedimento su di lui, e che sia messo nelle condizioni di potersi difendere. Non è sufficiente infatti che lo sappia solo il difensore nominato d’ufficio, l’avvocato Marco Zallocco, ieri sostituito dal collega Roberto Caruana. In pratica ancora un rinvio, questa volta al 14 gennaio. Ad aprile 2022 era stato anche fissato il processo in Corte d’assise, ma in quel caso gli atti erano stati notificati ai vecchi difensori del ragazzo, e non erano valide. E da allora, si sono susseguite le udienze preliminari senza mai scogliere questo nodo e consentire, almeno la celebrazione del processo.

Per i familiari della ragazzina, assistiti dall’avvocato Luca Sartini, affiancato dal collega Marco Vannini dell’associazione Penelope, un dolore che si rinnova ogni volta, mentre la speranza di capire cosa sia stato fatto alla 15enne, e da chi, sembra una strada sempre più in salita.