L’omicidio di Rosina Carsetti, il marito lascia il carcere: "Enrico Orazi anziano e malato"

Macerata, 25 agosto 2025 – Ha lasciato il carcere Enrico Orazi, l’83enne marito di Rosina Carsetti, uccisa il 24 dicembre del 2020 nella villetta di famiglia a Montecassiano. L’uomo ha ottenuto gli arresti domiciliari. Sono invece in carcere la figlia Arianna e il nipote Enea Simonetti, condanati lei all’ergastolo e lui a 27 anni di carcere per l’omicidio dell’anziana.

Enrico Orazi, che all’epoca del delitto era ancora titolare di un negozio di ricambi a Macerata, dopo la morte della moglie disse, d’accordo con la figlia e il nipote, che in casa era entrato un rapinatore che aveva ucciso Rosina. Poi, quando Arianna e il figlio furono arrestati e tutti e tre accusati del delitto, non parlò più fino alla penultima ultima udienza in corte d’appello, dove sostenne di essere stato lui a uccidere la moglie, dopo l’ennesimo litigio. La sua confessione non fu creduta e alla fine Orazi, con sentenza ormai definitiva, è stato condannato a sei anni sia per aver fatto credere che quella notte fosse arrivato un bandito in casa, sia per i maltrattamenti imposti alla moglie, e ribaditi in aula da tanti amici della vittima. A giugno, l’83enne era stato portato in carcere a Fermo per scontare la pena.

Poi però si è rivolto all’avvocato Olindo Dionisi, che ha presentato la documentazione sanitaria dell’83enne e presentato una istanza di detenzione domiciliare. Il giudice di sorveglianza Enrico Zampetti, dopo un’istruttoria, ha condiviso i rilievi del difensore e disposto, in via provvisoria, che Orazi possa rimanere agli arresti domiciliari, in attesa di una udienza per discutere nel merito la questione. Si tratta di una opportunità concessa a chi ha condizioni di salute precarie, anche se la pena è superiore ai 4 anni. Per ora dunque, Orazi è tornato nella villetta di Montecassiano.

Resta in carcere Arianna Orazi, condannata all’ergastolo, e il figlio di lei, Enea Simonetti, che deve scontare 27 anni per l’omicidio, e che è a Montacuto da febbraio 2021.