L’omicidio Mattarella. Ex questore di Macerata agli arresti domiciliari

È stato anche questore a Macerata tra il 2001 e il 2003, Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto a cui la Dia (Direzione investigativa antimafia) ora ha notificato la misura degli arresti domiciliari. È indagato per il depistaggio delle indagini sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella (fratello dell’attuale presidente della Replubblica Sergio Mattarella), avvenuto nel 1980. Sentito dai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, secondo i magistrati "ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)". E ancora, "le indagini sull’omicidio furono gravemente inquinate e compromesse da appartenenti alle istituzioni che, all’evidente fine di impedire l’identificazione degli autori del delitto, sottrassero dal compendio probatorio un importantissimo reperto, facendone disperdere le tracce".

Piritore, oggi 75enne, entrato nell’amministrazione dell’Interno alla fine degli anni Settanta, aveva prestato servizio nelle questure di Palermo e Ragusa; dal 1985 al 2000 era stato destinato alla questura di Roma, poi nel 2001 era stato promosso dirigente superiore dal dipartimento della Pubblica sicurezza e da gennaio aveva assunto l’incarico di questore a Macerata, dove era rimasto per un paio di anni. All’inizio di giugno 2003 aveva lasciato la città prendendo il comando della questura di Caltanissetta. "Torno in Sicilia dopo venti anni – aveva commentato in quell’occasione l’ex alto dirigente dello Stato, nato ad Agrigento –. Certo si tratta di una sede più impegnativa di Macerata, alla quale mi ero affezionato". A lui era subentrato Marcello Moraca. Poi Piritore aveva guidato la questura dell’Aquila, restandovi anche nel 2009, anno del terremoto. Nel 2010 era stato chiamato a ricoprire l’incarico a Genova e nel 2011 era stato nominato prefetto a Isernia, dove è rimasto fino al pensionamento. Nel novembre 2018 era stato a Civitanova con il capo della polizia Franco Gabrielli per l’inaugurazione del parco intitolato a Calogero Zucchetto, l’agente della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia il 14 novembre 1982. Presenti i colleghi di Zucchetto in quegli anni in Sicilia: Francesco Pellegrino, allora dirigente della squadra mobile, Giuseppe Accordino responsabile della omicidi, Giuseppe Russo, capo della sezione investigativa, e Piritore appunto, responsabile dell’antidroga.