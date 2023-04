L’on. Braga: "In questo territorio serve un passo in avanti sui rifiuti"

"Progresso tecnologico e culturale, sono due pilastri su cui il ciclo integrato dei rifiuti dovrà emergere, ne aggiungo un terzo: la politica". Così Fulvio Riccio nel moderare il partecipato convegno, all’hotel Grassetti, voluto dalla federazione maceratese del Pd su ’Prospettive della gestione dei rifiuti urbani in provincia di Macerata’. "L’economia circolare è uno degli strumenti principali per la transizione ambientale – ha precisato Mario Iesari, coordinatore del Gruppo di lavoro Ambiente – nella nostra provincia il modello di gestione dei rifiuti ha ottenuto per un lungo periodo risultati molto positivi. Negli ultimi anni non si avvicinano invece agli obiettivi europei, con costi crescenti per i cittadini". Presentati i progetti del Cosmari dalla direttrice Brigitte Pellei con un riferimento alla discarica di Cingoli: "L’esaurimento è previsto tra settembre e dicembre, così avremo dei costi aggiuntivi per smaltire ciò che non riusciamo a riciclare. Tra le sfide, c’è l’impianto di recupero pannolini, già finanziato dal Pnrr, della spazzatura stradale e di digestione anaerobica che è in fase autorizzativa". Prima dei saluti finali del segretario Angelo Sciapichetti, è intervenuta la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga (nella foto con Sciapichetti e Manzi). "Troppe volte la gestione dei rifiuti viene trattata superficialmente – ha esordito -. Questo territorio si misura con la necessità di affrontare efficacemente la chiusura del ciclo rifiuti coerentemente agli obiettivi europei dell’economia circolare, che chiede un passo in avanti sulla dotazione degli impianti necessari. Manca una visione del governo regionale, con difficoltà nel costruire soluzioni condivise".

Diego Pierluigi