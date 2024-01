L’on. Latini ha chiesto la qualifica di ’teatri storici delle Marche’

Riconoscere ai teatri presenti nella nostra regione la qualifica di "teatri storici delle Marche", con decreto del ministro della Cultura. E’ quanto ora chiede Giorgia Latini, vicepresidente alla Camera della commissione Cultura, nonché segretario della Lega Marche. "Il patrimonio culturale marchigiano è composto da un prezioso complesso di teatri storici, autentici gioielli architettonici ricchi di opere d’arte, che, grazie all’investimento regionale per il loro restauro, sono stati recuperati e restituiti alle comunità - sottolinea Latini -. La densità di teatri storici nelle Marche è altissima, se si considera che tra il Settecento e l’Ottocento anche i comuni più piccoli si erano dotati di un teatro. La gran parte di questi antichi luoghi di cultura sono aperti al pubblico, visitabili come altri monumenti, anche al di fuori del cartellone di rappresentazioni. Costituiscono, pertanto, un prezioso patrimonio culturale per la regione, caratterizzata da una ‘densità’ teatrale che non ha uguali in Italia".