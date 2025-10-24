L’Oncologia di Macerata tra i dodici centri italiani al congresso Esmo di Berlino

Il reparto di Oncologia dell’ospedale di Macerata, diretto da Nicola Battelli, ha dato un importante contributo per la cura dei tumori mammari triplo negativi. È, infatti, uno dei dodici centri italiani che nel corso dell’ultimo congresso Esmo (Società europea di oncologia medica), tenutosi a Berlino dal 17 al 21 ottobre, hanno presentato lo studio clinico Tropion Breast02, destinato a cambiare lo scenario terapeutico dei tumori mammari triplo negativi, con significativi vantaggi per i pazienti.

Si tratta di una indagine mondiale condotta su 644 donne con neoplasia mammaria triplo negativa avanzata, nella quale non era indicata l’immunoterapia, che sono state randomizzate in prima linea tra chemioterapia e Datopotamab Deruxtecan (quest’ultimo è un nuovo anticorpo farmaco coniugato). È emerso un vantaggio rilevante in termini di sopravvivenza per le pazienti trattate con il Datopotamab Deruxtecan, con una riduzione del rischio di progressione di malattia o di morte del 43% rispetto alla chemioterapia.

L’Unità operativa complessa di Oncologia di Macerata, in particolare, si è distinta, insieme al San Raffaele di Milano, per aver inserito il numero maggiore di pazienti arruolati. "Il tumore al seno triplo negativo, circa il 15% delle diagnosi di carcinoma mammario – spiega Battelli – è il tumore più aggressivo della mammella. In questi casi, il rischio di ricaduta è molto frequente e la prognosi particolarmente infausta, proprio per questo si stanno cercando cure alternative alla chemioterapia per ottenere risultati migliori".