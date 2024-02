L’opera di Torbidoni in mostra negli Stati Uniti

Ennesimo e importante riconoscimento per il commerciante di Porto Recanati, Gianfranco Torbidoni (nella foto), titolare della bottega Ciauscolo.it, e soprattutto pittore per passione nel poco tempo libero.

Uno dei suoi quadri sarà a breve esposto negli Stati Uniti, alla prestigiosa mostra "Los Angeles Art Show", in programma tra il 14 e il 18 febbraio. Insomma, non vuole fermarsi il genio creativo di Torbidoni, per tutti "Il Cingoletto".

Nei mesi passati, le sue tele erano state ospitate nei maggiori musei d’Europa, come al Louvre di Parigi, all’European Museum of Modern Art di Barcellona, all’Espacio Gallery di Londra e al Palazzo dei Congressi di Bruxelles.

"Stavolta, il quadro selezionato per la mostra americana è lo stesso esposto tempo fa al Louvre – dice Torbidoni -. E si chiama ‘Prima o poi arriva l’ora che la cattiveria ti torna indietro’, di dimensioni 130 centimetri per 100. Inoltre, a marzo un altro quadro che ho realizzato sarà allestito in una galleria di New York, a Broadway". Davvero non male per il commerciante nativo di Cingoli, e residente a Potenza Picena, che tra le altre cose è anche un buon amico del famoso politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi.

"Nell’anno da poco trascorso – aggiunge Torbidoni -, sono stato incluso tra i pittori annoverati a livello mondiale in una importante antologia della Mondadori, dal titolo ‘Artisti ‘23 – Annuario internazionale d’arte contemporanea’. Come si può leggere, i critici quotano adesso il valore dei miei lavori tra i 5mila e i 50mila euro".