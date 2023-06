L’opera per le famiglie Canti e bandierine, i ragazzi delle scuole invadono lo Sferisterio

Oltre duemila persone, di cui 1.400 ragazzi, hanno cantato e giocato sulle note del "Flauto magico", rendendo unica la serata allo Sferisterio. Si è aperto venerdì tra gli applausi, infatti, il progetto "Lo Sferisterio a scuola", momento fondamentale del Macerata Opera Family, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, realizzato e promosso a livello internazionale da Aslico, in coproduzione con Opéra Grand Avignon, Opéra de Rouen e Bregenzer Festspiele. Accompagnati da genitori e maestre i ragazzi, con tanto di striscioni dedicati alla pace, si sono accomodati in arena, per assistere alla favola originale messa in musica da Mozart "Il Flauto magico - Il suono della pace", riletta con occhi contemporanei e ambientata in un mondo nuovo in cui spicca il rapporto conflittuale tra Sarastro e la Regina della notte che è stato descritto come una vera e propria guerra nella quale Tamino e Pamina, giovani ragazzi alla ricerca di un posto nel mondo degli adulti, saranno spesso richiamati a schierarsi. I ragazzi hanno cantato e partecipato alla storia sventolando bandierine così come avevano organizzato durante le prove fatte in classe. La serata è stata aperta dai saluti dell’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, che ha sottolineato la volontà "dell’amministrazione di portare avanti questa bellissima tradizione per la nostra città" e del sovrintendente Flavio Cavalli che, per la prima volta, si è mostrato al pubblico in arena non senza emozione.

"Ci piace molto che le nuove generazioni possano assaporare questo momento di musica – ha detto –. La lirica forse non è tra le cose più facili da comprendere, ma questa sera iniziamo un percorso con le giovani generazioni che devono essere avvicinate assolutamente al mondo della lirica e dello spettacolo dal vivo. Questo è un piccolo assaggio della prossima stagione e spero di ritrovare molti di voi anche alle serate del Macerata Opera Festival". Le serate per i ragazzi continueranno anche oggi e domani, in attesa del debutto vero e proprio della stagione il 20 luglio.