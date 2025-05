L’opposizione attacca: "Giunta assente all’incontro sulla discarica"

"Discarica e termovalorizzatore: cittadini informati e amministrazione quasi assente". Così i gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, battono sull’incontro pubblico promosso da Nuova Salvambiente e dal comitato "Corridonia green No discarica" dove oltre che della nuova discarica si è parlato del rischio di un inceneritore regionale nei pressi del Cosmari.

"Un’iniziativa seria – precisa la minoranza – alla quale era assente tutta la giunta. Solo la sindaca Giuliana Giampaoli era presente con qualche consigliere di maggioranza, mentre tutta la minoranza c’era. Un’assenza pesante in un appuntamento che meritava attenzione. Il presidente del comitato, Andrea Germondari, ha ricostruito l’iter che ha portato Corridonia ad avere tre aree ancora in lizza per la futura discarica. Un iter partito nel 2017. Il presidente non ha citato il mese, ma lo precisiamo noi: ovvero l’assemblea del 10 gennaio 2017, alla presenza dell’allora sindaco Nelia Calvigioni, anche lei assente all’incontro. In quella occasione, le aree di Corridonia c’erano già.

Giampaoli ha accusato gli organizzatori di gettare fumo negli occhi, perché non vedeva proposte, quindi – aggiungono i gruppi consiliari – secondo lei una serata di sensibilizzazione per i cittadini non è una proposta. Nel nostro programma avevamo indicato strumenti precisi come ispettori ambientali di quartiere e isole ecologiche informatizzate, già attive a Porto San Giorgio dove i cittadini virtuosi ottengono sconti sulla Tari. Proposte reali e realizzabili".