L’opposizione attacca la giunta sulla Tari: "Aumenti rinviati per motivi elettorali"

Come mai a Montefano, uno dei Comuni marchigiani impegnati nelle prossime elezioni amministrative, non è stato approvato il Piano economico finanziario della Tari così come trasmessa dall’Ato 3? A pensar male – dice qualcuno – si fa peccato, ma spesso s’indovina e il gruppo politico "Montefano domani" prova a dare una risposta: "Le nuove tariffe non sono state deliberate volutamente per non fare emergere l’aumento che ci sarà (vicino al 10%) rispetto all’anno scorso per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. È vero – sottolinea l’opposizione - che la scadenza è stata prorogata al 30 giugno, ma prima che la stessa diventi legge (termine fissato al 28 maggio prossimo), crediamo sia difficile, se non impossibile, per un Comune a fine mandato convocare un consiglio comunale urgente a ridosso delle elezioni. Non a caso tutti i Comuni dei dintorni a scadenza di mandato hanno deliberato le tariffe Tari: Montecassiano, Montelupone, Recanati, Treia, Appignano, entro il 30 aprile, senza lasciare in eredità alle nuove amministrazioni tale incombenza". Insomma il sospetto è che l’amministrazione a guida Barbieri "per fini elettorali si sia nascosta dietro un dito al fine di rimandare un proprio dovere".