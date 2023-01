L’opposizione attacca Michelini: "Il sindaco ha mentito sulla scuola Ha detto bugie a noi o ai genitori"

"Abbiamo letto increduli il resoconto del sindaco Andrea Michelini sull’incontro di giovedì con il dirigente scolastico, gli insegnanti e i genitori relativo alla chiusura della scuola materna Rodari. Le cose che il sindaco dichiara di aver detto ai genitori e agli insegnanti sono diverse da quelle dette a noi, consiglieri di minoranza, nella riunione fatta solo pochi minuti prima". Così, in una nota, passano di nuovo all’attacco i gruppi Centrodestra Unito e Porto Recanati 21-26, in merito alla chiusura della scuola materna per via della presenza di topi nel controsoffitto. "Sindaco a chi ha mentito, a noi o ai genitori? Ai genitori dice di aver avuto la segnalazione del cattivo odore il 10 gennaio, a noi di averla ricevuta il 9 – osserva la minoranza –. Ai genitori dice che c’è stato il coinvolgimento dell’Asur, che farà un sopralluogo prima della riapertura. A noi avete detto che con l’Asur sono intercorse non precisate telefonate e che del coinvolgimento non vi è nessuna traccia scritta. La prima lettera inviata all’Asur è del 5 gennaio e non fa nessun riferimento ai colloqui intercorsi. Durante la riunione ci avete detto che non c’è bisogno di nessun sopralluogo dell’Asur per riaprire le scuole. Cinque minuti dopo rassicurate i genitori dell’esatto contrario. A chi mentite? L’emergenza non è stata gestita come si doveva, avete cercato di tenere tutto sottotraccia, poi l’infestazione è diventata tale da non gestirla". Più moderato, invece, il commento del Pd locale: "Un topo che entra in una scuola riesce a mettere sotto scacco un pezzo della comunità scolastica per un periodo di tempo, evidenzia la mancanza di una politica capace di dare risposte concrete alle esigenze sociali. Questo dovrebbe indurci a valutare la necessità di rivedere i diversi tessuti urbani, integrandoli con strutture che possano sostituire quelle dove generalmente si svolgono attività pubblico-istituzionali. Non doppioni, ma strutture esistenti rese utilizzabili a partire dal Kursaal, l’ex scuola Diaz, l’auditorium e le palestre, che rappresentano un’alternativa sicura e in grado di alleviare i disagi causati da eventuali emergenze". Intanto questa mattina ci sarà il sopralluogo dell’ufficio tecnico e della ditta Mtb, nel plesso, per dare parere positivo sul ritorno nei banchi di lunedì. Altrimenti, come annunciato da Michelini, in caso di esito negativo "cinque classi saranno trasferite nel plesso di via Alighieri e tre nell’ex scuola Diaz di corso Matteotti".

Giorgio Giannacini