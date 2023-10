L’opposizione: "Con i civici creiamo un’alternativa credibile"

La volontà di dar vita ad un gruppo civico e di preparare una lista per le prossime elezioni a Montecosaro viene benedetta dai consiglieri Gianluca Marsili e Paola Pantanetti, esponenti del centrodestra, unico gruppo di opposizione. "Apprezziamo che si manifesti esplicitamente la volontà di cambiamento rispetto all’ amministrazione attuale – scrivono in una nota –, ma questo non ci stupisce poichè l’insoddisfazione ed il malcontento generale sono un sentimento diffuso in tutto il paese, a causa della staticità operativa che ha caratterizzato il governo del paese. Auspicavamo che anche la parte civica condividesse il nostro giudizio e quindi la volontà di voltare pagina per riaccendere la luce sul territorio, e come unica forza di opposizione e come espressione unitaria dei gruppi politici di centro destra presenti da oltre 15 anni in consiglio, saremmo felici di dialogare con chi ha voglia di cambiamento, cosa che appare oramai inevitabile". Una mano tesa verso i gruppi civici nel segno del dialogo e dell’unione di forze, quindi, che per Marsili e Pantanetti "oggi non sono soltanto utili ma assolutamente necessari per poter costruire un’alternativa credibile". "La mancata coesione delle opposizioni – prosegue la nota –, anziché rappresentare una forza potrebbe produrre l’effetto inverso, e cioè agevolare la lista della maggioranza uscente. Crediamo in un impegno serio per il bene del nostro paese e siamo pronti a dialoghi finalizzati a ridare a Montecosaro quelle opportunità di crescita e di coesione sociale che negli ultimi anni è mancata".