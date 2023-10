L’opposizione in pressing su Parcaroli: "Piano disfunzionale e calato dall’alto"

Sul caso "Bramante – Pannaggi" dieci consiglieri di opposizione hanno presentato una mozione da discutere urgentemente nel consiglio comunale di lunedì prossimo. "Sono in corso ipotesi di accorpamenti degli istituti di istruzione superiore maceratesi del tutto disfunzionali e calate dall’alto, senza nessuna reale condivisione con i diretti interessati, senza una benché minima attenzione alla funzionalità delle attività didattiche e senza mostrare la minima consapevolezza della necessità di un quadro generale del sistema scolastico da ripensare, per poter meglio ipotizzare la singola soluzione", attacca la prima firmataria, Ninfa Contigiani. "Tutto ciò – prosegue – in barba alla centralità di Macerata che, rispetto all’offerta scolastica attuale perderebbe l’autonomia di un istituto di istruzione superiore e tutti gli indirizzi di diploma unici, non presenti altrove in provincia. Questo il sindaco di Macerata dovrebbe ben saperlo, ricordandosene quando assume i panni di presidente della Provincia, un doppio ruolo che mostra sempre più tutte le sue criticità". Secondo le forze politiche di minoranza l’aggregazione del "Bramante – Pannaggi" o il solo indirizzo professionale della scuola, all’Ipsia di Corridonia, disattende completamente la precedente proposta di accorpare il "Bramante – Pannaggi" all’IIS Garibaldi (Agraria) di Macerata, già notificata lo scorso luglio agli uffici scolastici regionale e provinciale e alla Provincia. Una scelta forte anche del fatto che, nell’ambito del bando scuole innovative, è stata finanziata la costruzione di un nuovo edificio scolastico per 12 milioni di euro, adottato dalla Provincia che ha già approvato il progetto esecutivo, da destinare ad un nuovo polo tecnico professionale costituito proprio dal "Bramante – Pannaggi" e dall’Iis Garibaldi. Con la mozione si invita l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco, anche come presidente della Provincia, a farsi carico di avviare un processo di condivisione delle scelte, a rispettare le decisioni degli istituti coinvolti, a farsi carico di un sistema scolastico razionalizzato, ma coerente con le proprie potenzialità che "proprio nella nostra città, dove storicamente insistono più istituti superiori, contribuisce a mantenere Macerata come riferimento della formazione di tutto il territorio provinciale".