L’opposizione ribatte dopo la sentenza

"Il ricorso sull’incompatibilità del sindaco di Camerino è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali, il tribunale non è entrato nel merito. Dunque nessuno può dire partita vinta, se neanche è stata giocata". Così gli esponenti di Ripartiamo Sandro Sborgia, Luca Marassi, Lucia Jajani e Rosella Paggio commentano la sentenza. "Tra l’agosto 2022 e l’agosto 2023, l’amministrazione a guida Lucarelli ha aggiudicato svariati appalti per le strade autorizzando le ditte ai subappalti. Nella quasi totalità dei casi, i lavori sono stati eseguiti in subappalto dalla Edilasfalti, nella cui compagine sociale figurano familiari del sindaco (in particolare la sorella e il cognato). Occorreva quindi fare chiarezza, e per questo si è deciso di sottoporre la questione all’attenzione del tribunale. La vicenda è un ulteriore stimolo a tenere ancor più alta l’attenzione".