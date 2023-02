L’oppressione è presente in molte nazioni La condizione femminile è a livelli minimi

Considerata la lunga storia delle dispute sulla libertà dell’uomo, credo che si tratti di un elemento tanto indispensabile nella vita quotidiana intellettuale da costringere l’uomo a discutere all’infinito. Un esempio calzante, a tal proposito, è una sempre più marcata difficoltà nella condizione della donna in Iran. Oggi tale condizione in Iran è lontana da ciò che viviamo noi in Europa. Ciò che mi ha fatto riflettere riguarda l’amministrazione dei possedimenti nella legge di diritto matrimoniale dove affiora che in caso di decesso, la vedova percepisce un ottavo dei beni della famiglia (creata anche da lei peraltro) quasi come se la donna valesse un ottavo rispetto all’uomo. Spero che la situazione migliori e che il buon senso prevalga all’interno anche di quella società. Tuttavia non penso sia giusto che le donne in Iran non possano esercitare i propri diritti, ho ragione di pensare che l’Iran non sia l’unico luogo dove vengono oltraggiate le libertà dell’individuo.

Gabriele Di Lecce III A