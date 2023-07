L’ora del Camerino Festival Arriva Sergio Cammariere

Fa tappa domani a Camerino, alle 21.30, Sergio Cammariere: il cantautore, accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax, si esibirà sul palco del Camerino Festival alla Rocca Borgesca, in piazzale della Vittoria. In scaletta, i successi e il nuovo disco di inediti "Una sola giornata". "Un concerto che spazia dalla canzone d’autore al jazz, tra ritmi latini e momenti più intimi del pianista, un’emozione che si rinnova ogni volta con sonorità sempre più raffinate e intense – spiegano i promotori –. Una serata unica, per ritrovare il gusto della grande musica e avventurarsi con Cammariere in percorsi di suono senza limiti e senza tempo. Non mancheranno alcuni tra i brani più amati di Cammariere, considerato tra i migliori musicisti italiani anche per la poliedricità della sua produzione, come "Sorella mia", "Padre della notte", "Tutto quello che un uomo", "L’amore non si spiega", "Cantautore piccolino", fino alle nuove canzoni come "Acqua nell’acqua", "I fiori parlano", "E puoi chiamarmi amore", tratte dall’ultimo album "Una sola giornata", prodotto da Giandomenico Ciaramella per Jando Music, Sergio Cammariere per Grandeangelo srl e Aldo Mercurio, in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea". Biglietteria sul luogo dello spettacolo dalle 19 oppure online su www.ciaotickets.com. Info 3312233904, [email protected], www.camerinofestival.com. Cammariere ha composto le musiche originali per il film di Pupi Avati "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" e ha scritto insieme al regista la canzone "La quattordicesima domenica". Lo scorso marzo sono andati in scena gli spettacoli "L’altra Teresa" con Moni Ovadia e "Teresa la ladra" di Dacia Maraini con Mariangela D’Abbraccio, con musiche e canzoni originali scritte dal cantautore insieme alla stessa Maraini.