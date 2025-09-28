L’ora della verità. La carica dei 292mila per decidere il futuro

Ci siamo. Oggi e domani 292.239 abitanti della provincia di Macerata sono chiamati al voto per scegliere il nuovo presidente della Regione e a rinnovare la composizione dell’assemblea legislativa. Rispetto a cinque anni fa, gli elettori sono saliti del 2,3%. I dati sono stati elaborati dall’ufficio elettorale regionale. L’incidenza per circoscrizione vede al primo posto la provincia di Ancona (30%), seguita da quella di Pesaro e Urbino (23%), Macerata (22%), Ascoli Piceno (14%) e Fermo (11%). Le sezioni nel Maceratese sono 317, più quattro ospedaliere, per un totale di 321, con un numero medio di 910 elettori per sezione.

Gli elettori maceratesi all’estero sono 53.548 (18,9% rispetto al 2020); in questo ambito, la nostra circoscrizione ha l’incidenza maggiore (Macerata 35%, Ancona 28%, Pesaro e Urbino 15%, Fermo 13%, Ascoli Piceno 9%). Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per partecipare al diritto-dovere del voto, è necessaria la tessera elettorale (con almeno uno spazio libero per il timbro) e la carta di identità valida. I Comuni dispongono aperture straordinarie degli uffici elettorali e dell’anagrafe, in questi due giorni, per venire incontro a chi ha esaurito gli spazi sulla tessera o l’ha smarrita e per chi deve rinnovare il documento di identità. Sono sei i candidati alla presidenza. La sfida è tra: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo). Diciotto le liste collegate e 107 gli aspiranti consiglieri regionali nel Maceratese, in corsa per una poltrona a Palazzo Raffaello.

Alle Regionali di cinque anni fa nel 2020 per la prima volta nella loro storia politica le Marche virarono a destra. Quella di Acquaroli di una vittoria larga su Mangialardi. Sempre nel 2020 nella circoscrizione di Macerata l’affluenza era stata del 56,6%, quasi dieci punti in più rispetto al 2015 (47,2%). Si votò il 20 e il 21 settembre. Il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, deputato ed ex sindaco di Potenza Picena, ebbe la meglio con il 49,13% dei voti. Maurizio Mangialardi, frontman del centrosinistra, aveva portato a casa il 37,29%; Gian Mario Mercorelli (Movimento Cinque Stelle) l’8,62%, Roberto Mancini con la civica Dipende da noi il 2,30%, Fabio Pasquinelli per il Partito Comunista l’1,41%, Sabrina Banzato per Vox Italia lo 0,56%, Anna Rita Iannetti per il Movimento 3V lo 0,54%, Alessandra Contigiani per Riconquistare l’Italia lo 0,16%. Cinque anni prima, nel 2015, aveva vinto Luca Ceriscioli del Pd col 41,07%. Al secondo posto Giovanni Maggi del M5S col 21,78%, seguito da Acquaroli col 18,98%. Il governatore uscente Gian Mario Spacca si era fermato al 14,21%, ultimo Edoardo Mentrasti col 3,96%.