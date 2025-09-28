Le risposte di Birmingham

28 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
L'ora della verità. La carica dei 292mila per decidere il futuro

Oggi e domani urne aperte per votare il presidente della Regione La scelta per i maceratesi è tra diciotto liste e 107 nomi.

Il lavoro in un seggio elettorale per le passate elezioni. Domani le urne chiudono alle 15

Il lavoro in un seggio elettorale per le passate elezioni. Domani le urne chiudono alle 15

Ci siamo. Oggi e domani 292.239 abitanti della provincia di Macerata sono chiamati al voto per scegliere il nuovo presidente della Regione e a rinnovare la composizione dell’assemblea legislativa. Rispetto a cinque anni fa, gli elettori sono saliti del 2,3%. I dati sono stati elaborati dall’ufficio elettorale regionale. L’incidenza per circoscrizione vede al primo posto la provincia di Ancona (30%), seguita da quella di Pesaro e Urbino (23%), Macerata (22%), Ascoli Piceno (14%) e Fermo (11%). Le sezioni nel Maceratese sono 317, più quattro ospedaliere, per un totale di 321, con un numero medio di 910 elettori per sezione.

Gli elettori maceratesi all’estero sono 53.548 (18,9% rispetto al 2020); in questo ambito, la nostra circoscrizione ha l’incidenza maggiore (Macerata 35%, Ancona 28%, Pesaro e Urbino 15%, Fermo 13%, Ascoli Piceno 9%). Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per partecipare al diritto-dovere del voto, è necessaria la tessera elettorale (con almeno uno spazio libero per il timbro) e la carta di identità valida. I Comuni dispongono aperture straordinarie degli uffici elettorali e dell’anagrafe, in questi due giorni, per venire incontro a chi ha esaurito gli spazi sulla tessera o l’ha smarrita e per chi deve rinnovare il documento di identità. Sono sei i candidati alla presidenza. La sfida è tra: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo). Diciotto le liste collegate e 107 gli aspiranti consiglieri regionali nel Maceratese, in corsa per una poltrona a Palazzo Raffaello.

Alle Regionali di cinque anni fa nel 2020 per la prima volta nella loro storia politica le Marche virarono a destra. Quella di Acquaroli di una vittoria larga su Mangialardi. Sempre nel 2020 nella circoscrizione di Macerata l’affluenza era stata del 56,6%, quasi dieci punti in più rispetto al 2015 (47,2%). Si votò il 20 e il 21 settembre. Il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, deputato ed ex sindaco di Potenza Picena, ebbe la meglio con il 49,13% dei voti. Maurizio Mangialardi, frontman del centrosinistra, aveva portato a casa il 37,29%; Gian Mario Mercorelli (Movimento Cinque Stelle) l’8,62%, Roberto Mancini con la civica Dipende da noi il 2,30%, Fabio Pasquinelli per il Partito Comunista l’1,41%, Sabrina Banzato per Vox Italia lo 0,56%, Anna Rita Iannetti per il Movimento 3V lo 0,54%, Alessandra Contigiani per Riconquistare l’Italia lo 0,16%. Cinque anni prima, nel 2015, aveva vinto Luca Ceriscioli del Pd col 41,07%. Al secondo posto Giovanni Maggi del M5S col 21,78%, seguito da Acquaroli col 18,98%. Il governatore uscente Gian Mario Spacca si era fermato al 14,21%, ultimo Edoardo Mentrasti col 3,96%.

